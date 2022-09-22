В одном из известных парков Крыма появились новые экзотические растения

В Мисхорском парке появились новые экзотические растения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», парк был заложен на Южном берегу Крыма в 1880 году при строительстве летней резиденции графа Витте. Над созданием ландшафтного дизайна трудилось несколько архитекторов, и к 1891 году он приобрел законченный вид.

Сегодня Мисхорский парк является памятником садово-паркового искусства и занимает площадь более 21 гектара. На его территории сосредоточено около 100 видов и садовых форм деревьев и кустарников – от местных лесных пород (дуб пушистый, сосна крымская, фисташка туполистная) до экзотических (кипарис гвадалупский, сосна алеппская, пальмы, бамбук).

Теперь коллекция пополнилась новыми экземплярами: в районе пальмовой аллеи высажены альбиция ленкоранская, кедр сардженти, сосна Пиния, кедр гималайский, туя западная Смарагд и олеандр.

Ялта, Лиана Макоба

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