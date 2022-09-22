Над Крымом сбили три украинских беспилотника

В трех районах Крыма сбили украинские дроны. ВСУ. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

«Были подавлены системами радиоэлектронной борьбы и сбиты силами ПВО беспилотники ВСУ. Ситуация находится под полным контролем», – заявил он.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Аксенов не уточнил, в каких именно районах сработало ПВО, но сегодня сообщения о подобных инцидентах поступали из северо-восточных территорий полуострова.

Симферополь, Олег Яковенко

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