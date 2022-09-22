В Крыму ожидаются сильные ливни

На Крым могут обрушиться сильные ливни.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС По РК, сегодня вечером, ночью и утром 23 сентября в южных, центральных и восточных районах полуострова ожидаются очень сильные дожди и грозы.

Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на дорогах, в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, на объектах энергосферы и коммунального хозяйства. Не исключено подтопление территорий.

«Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни», – предупреждают в МЧС.

Симферополь, Лиана Макоба

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