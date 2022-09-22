Ну, и что, что больно? Крымский сенатор: плоскостопие и сколиоз не должны освобождать от службы в армии

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила о необходимости пересмотреть критерии годности к военной службе.

По ее мнению, ряд заболеваний, включенных в перечень оснований для отсрочки, таковыми не являются.

«Необходимо обновить критерии годности к военной службе, исключить заболевания, при которых призывник признается негодным к службе», – заявила она, подчеркнув, что сейчас освобождаются от призыва и военных сборов, например, призывники с плоскостопием и сколиозом определенных степеней, но эти болезни вполне можно признать не препятствующими призыву.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня временно негодными или совсем негодным к военной службе считают люди со сколиозом III – IV степени, когда угол искривления позвоночника превышает 30 градусов. Эти стадии заболевания характеризуются выраженной деформацией туловища, что не только вызывает сильные боли, существенно ограничивает подвижность человека и создает значительные психологические проблемы, но и несет серьезную угрозу развития осложнений со стороны внутренних органов.

Что же касается плоскостопия, то получить категорию В (не годен к службе в мирное время) можно с продольным III степени или поперечным III – IV степени плоскостопием, осложненным выраженным болевым синдромом, экзостозами, контрактурой пальцев и наличием артроза в суставах среднего отдела стопы. Людям с такой патологией больно не только ходить, но и стоять. Чем они должны заниматься в армии, непонятно.

Москва, Олег Яковенко

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