Украинским студентам, обучающимся за границей, запретили покидать территорию страны

Украинские власти запретили студентам покидать территорию страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до сих пор молодые люди, обучающиеся в зарубежных вузах, относились к тем, на кого запрет пересекать государственную границу не распространялся. Однако на этой неделе их перестали выпускать из страны, по словам юристов, «ссылаясь на какой-то приказ «сверху», который в глаза никто не видел».

А сегодня спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил об этом официально. По его словам, высшее военное руководство отменило возможность пересечения украинской границы студентами-мужчинами из-за массовых подделок документов.

«Раньше, по решению высшего военного руководства, студентам, которые учились за границей до 24 февраля, разрешали выезжать за пределы Украины для продолжения обучения. Пограничники эту норму выполняли, обеспечивая пропуск. Однако в последние месяцы начались массовые подделки документов, которые якобы подтверждают обучение мужчин за границей».

Поскольку пограничная служба не может оперативно вычислять фальшивые документы, решили не выпускать всех.

Киев, Платон Ефимчук

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