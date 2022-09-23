В Крыму странная фирма продолжает получать из рук Аксенова дорогостоящие подряды

В Крыму странная дорожно-строительная фирма продолжает получать из рук Аксенова дорогостоящие подряды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что единственным подрядчиком, который будет заниматься ремонтом части автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Таврида – Джанкой – Красноперекопск (до Абрикосово) за 140 млн руб и ремонтом улично-дорожной сети Первомайского района за 14 млн руб назначено ООО «Крым-Манистраль».

Фирма-подрядчик зарегистрирована в Симферополе с минимальным уставным капиталом, занимает один кабинет в офисном центре. Но за три последних года получило госконтрактов на сумму более 571 млн руб, из них на 336 млн – от Департамента капитального строительства администрации города Симферополя.

Несмотря на «жирные» госконтракты, в отчетах «Крым-Магистраль» показывает убытки. За 2021 гол при выручке 952 млн руб убытки составили более 80 млн. Соответственно и налог на прибыль не выплачивался.

На сайте Корпорации развития Крыма есть обещание компании вложить 63,5 млн руб в строительство в Симферопольском районе асфальтобетонного завода, однако в реестре инвестиционных проектов, реализуемых в Крыму, опубликованном Минэкономразвития Крыма, упоминания о «Крым-Магистрали» нет.

Фирма опутана судебными исками: претензии к ней предъявили администрации Красногвардейского и Симферопольского районов, ГБУ «Севастопольский автодор», ГУП «Вода Крыма», ООО «Дорсим», ООО Торговый дом «Карьеры Крыма» и прочие – эти дела еще в судах.

Но уже вынесено, например, решение о наказании «Крым-Магистрали» административным штрафом в размере 80 тыс руб – решение принято в связи с административным правонарушением, которое выражалось в том, что ООО «Крым-Магистраль» складировало строительные материалы на муниципальной земле по адресу: Симферополь, у лица Куйбышева, в районе дома №88. Соответствующие обстоятельства зафиксированы путем фотофиксации. Следующие судебные инстанции решение оставили в силе.

Никаких заслуг у дорожно-строительной компании найти не удалось.

Владеют фартовой фирмой Карен Авагян, внесший в уставный капитал 6 тыс руб и Армен Антонян с 4 тысячами. На них же числится ООО Объединенный торговый дом «Крым» (тоже строительство дорог и магистралей) с нулевой прибылью и такими же налогами в прошлом году. Судя по фото в соцсетях, это молодые люди без известных заслуг и ярких биографий.

Почему глава Крыму решил именно им доверить многомиллионные контракты, остается загадкой.

Симферополь, Ольга Картошина

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