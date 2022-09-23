Экономически обоснованная стоимость проезда в наземном транспорте Севастополя существенно превышает действующий тариф

Экономически обоснованная стоимость проезда в наземном транспорте Севастополя в 1,5 – 2 раза превышает действующий тариф. Об этом заявил начальник управления по тарифам Константин Оренштейн, выступая перед депутатами Законодательного собрания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», последнее повышение цен на проезд в общественном транспорте произошло в городе 1 октября 2021 года. Стоимость одной поездки подорожала на 30% – до 26 рублей при оплате наличными и банковской картой и 20 рублей при оплате по карте ЕГКС.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, а также в управлении по тарифам утверждают, что обоснованная цена – 43 рубля. Но при этом заявляют, что вопрос повышения пока не рассматривается – разница возмещается из городского бюджета. Однако дискуссия, по словам директора департамента Павла Иено, идет. Есть даже предложение переосмыслить действующую в Севастополе систему льгот для пенсионеров.

«В Севастополе субсидии, которые получают из бюджета перевозчики, исчисляются сотнями миллионов. В 2019 году с его гораздо более скромными ценами на компенсацию бесплатного проезда льготников ушло 560 млн рублей. При этом город сотрясали скандалы, связанные с несправедливым распределением компенсации», – напоминает ForPost, отмечая, что с системой льгот в Севастополе «явно неладно».

Севастополь, Лиана Макоба

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