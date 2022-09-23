Глава Крыма заявил, что его сын призван в рамках мобилизации

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что его сын призван в рамках частичной мобилизации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эту информацию глава республики сообщил во время пресс-подхода у симферопольского военкомата.

«Сегодня мой сын был призван. Утром уже выехал в подразделение на территорию части, – сообщил Сергей Аксенов. – Есть категории граждан, не подлежащих призыву в силу каких-то обстоятельств, сотрудники высокотехнологичных производств, связанных с выполнением гособоронзаказа. И больше никаких различий нет вообще. Закон един для всех».

Симферополь, Олег Яковенко

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