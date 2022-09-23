В Севастополе мужчину завалило обломками подпорной стены

В Севастополе на мужчину обрушилась подпорная стена.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром на улице Крутой. Мужчина пытался укрепить свой дом, но пренебрег правилами безопасности, и подпорная стена рухнула прямо на него. Обломки конструкции завалили нижнюю часть его тела.

Мужчину освободили прибывшие на вызов спасатели. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Севастополь, Олег Яковенко

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