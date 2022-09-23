В Крыму сотрудники ГИБДД получили взятку персиками

В Крыму двух сотрудников ГИБДД подозревают в получении взятки персиками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история произошла в Бахчисарайском районе. Два дорожных полицейских получили от местного жителя 3 ящика персиков за то, что не стали привлекать к ответственности его отца за нраушение правил дорожного движения.

«Материалы проверки в отношении полицейских поступили в местный отдел Следственного комитета, – пишет telegram-канал ВЧК-ОГПУ. – Теперь лейтенантам может грозить ч. 1 ст. 291.2 УК РФ».

Симферополь, Лиана Макоба

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