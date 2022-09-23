Сестра экс-прокурора Крыма сложила обязанности главы муниципалитета

Глава Уютненского сельского поселения Крыма Елена Осадчая заявила об отставке и попросила местный Совет депутатов освободить ее от должности главы администрации муниципалитета.

«Я приняла это сложное и ответственное решение по причине того, что в последнее время слишком острой оказалась разница наших позиций, моей и непосредственно руководства района, в вопросах настоящего и будущего Уютного», – объяснила она свое решение, добавив, что останется в Уютном в роли общественного деятеля и депутата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Елена Осадчая – родная сестра экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской. Председателем Уютненского сельского совета и главой администрации сельского поселения стала в феврале 2020 года. До этого занимала должность советника аппарата при руководстве аппарата управления ГУП «Черноморнефтегаз».

Симферополь, Лиана Макоба

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