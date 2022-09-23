Наступающие выходные в Крыму будут штормовыми.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС России по РК, 24 сентября в Крыму ожидаются местами сильные дожди, в южных районах и в горах ветер усилится до 17-22 метров в секунду.

Крымчан и туристов просят воздержаться от походов в лес и горы, а не выходить в море, а также держаться подальше от пирсов и берегоукрепительных сооружений.

Симферополь, Лиана Макоба

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