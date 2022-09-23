В Крыму продлили режим «желтого» уровня опасности

В Крыму продлили режим высокого уровня опасности – с целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности республики и ее граждан. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 20:00 23 сентября 2022 года до 20:00 8 октября 2022 года высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать:

– на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов;

– на объектах министерств транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики, государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

По словам Аксенова, «в регионе сохраняется спокойная обстановка, ситуация полностью контролируется республиканскими и муниципальными органами исполнительной власти. Безопасность Республики Крым, её жителей и гостей обеспечивается правоохранительными органами и силовыми структурами в полном объеме».

Симферополь, Лиана Макоба

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