На западе Крыма произошел взрыв в жилом доме

В Сакском районе взорвался частный жилой дом.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, хлопок газовоздушной смеси произошел в сегодня утром в селе Суворово. Двухэтажный жилой дом, по данным ведомства, обрушился без последующего горения. Из-под завалов извлекли двух человек. Они госпитализированы в тяжелом состоянии.
На месте происшествия работают эксперты.
Саки, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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