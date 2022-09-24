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Суббота, 24 сентября 2022, 13:42 мск

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На западе Крыма произошел взрыв в жилом доме

В Сакском районе взорвался частный жилой дом.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, хлопок газовоздушной смеси произошел в сегодня утром в селе Суворово. Двухэтажный жилой дом, по данным ведомства, обрушился без последующего горения. Из-под завалов извлекли двух человек. Они госпитализированы в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают эксперты.

Саки, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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