ВСУ получили приказ срочно «изучить поведение» иранских дронов-камикадзе

Успешное применение российской армией иранских дронов-камикадзе против военных целей в Одессе заставило украинское командование подключить разведку к изучению этих БПЛА и выяснению, «как далеко они могут залетать».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По её словам, «РФ с пятницы атакует Одессу и другие города».

«Дроны управляемые и часто во время атаки меняют направление движения. Сейчас наши войска изучают тактику врага в использовании этого оружия. Необходимо разгадать боевые уловки оккупантов», – призвала Гуменюк.

Напомним, дроны-камикадзе атаковали штаб южной группировки ВСУ в Одессе, а также боевые катера у причалов.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»