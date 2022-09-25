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Воскресенье, 25 сентября 2022, 17:49 мск

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ВСУ получили приказ срочно «изучить поведение» иранских дронов-камикадзе

Успешное применение российской армией иранских дронов-камикадзе против военных целей в Одессе заставило украинское командование подключить разведку к изучению этих БПЛА и выяснению, «как далеко они могут залетать».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По её словам, «РФ с пятницы атакует Одессу и другие города».

«Дроны управляемые и часто во время атаки меняют направление движения. Сейчас наши войска изучают тактику врага в использовании этого оружия. Необходимо разгадать боевые уловки оккупантов», – призвала Гуменюк.

Напомним, дроны-камикадзе атаковали штаб южной группировки ВСУ в Одессе, а также боевые катера у причалов.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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