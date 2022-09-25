«Никаких обменов» – Киев требует «просто вернуть» женщин-военнопленных из «Азовстали»

Женщины-военнослужащие неонацистских батальонов, взятые в плен в «Азовстали» в Мариуполе, должны быть возвращены на Украину «без предварительных условий – как гражданские лица».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявила вице-премьер украинского кабмина Ирина Верещук.

«Женщин в плену осталось немало. Если учесть, что из «Азовстали» вышла 131 женщина, то представьте себе, сколько женщин в неволе. Вернули лишь несколько», – сказала она и обозначила их как «гражданских», не требующих обмена.

«Надо ставить вопрос ребром и требовать отпускать этих гражданских женщин. Гражданские должны быть просто возвращены, а не обменены. Среди них очень много женщин», – настаивала Верещук.

Симферополь, Валентин Карамазов

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