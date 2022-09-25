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Воскресенье, 25 сентября 2022, 22:28 мск

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«И близко недостаточно» – администрация Зеленского показала американские ЗРК NASAMS

Фото главы ОП Украины Андрея Ермака

Глава администрации президента Украины Андрей Ермак опубликовал фото одного из трёх зенитных ракетных комплексов NASAMS, которые США на днях передали Киеву.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о поставках комплексов ранее сообщили в администрации Байдена, а сегодня подтвердил Владимир Зеленский.

При этом украинский президент пожаловался в интервью CBS, что их количество совершенно недостаточно.

«Мы получили NASAMS – зенитные ракетные комплексы. Это системы противовоздушной обороны. Но, поверьте мне, этого даже близко недостаточно», – посетовал Зеленский.

Вместе с тем, он поблагодарил США за ежемесячное выделение 1,5 млрд долларов кредитов на поддержку украинского бюджета.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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