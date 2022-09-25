Референдумы о присоединении к РФ состоялись на трёх территориях – Херсонщине осталось добрать 1,09% явки

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской области на референдумах о присоединении к России явка избирателей превысила 50%. В Херсонской области явка не дотянула один процент с небольшим.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили избирательные комиссии с мест голосования.

Предварительная явка по итогам трёх дней референдума на освобожденных территориях показала, что народный плебисцит фактически состоялся.

Так, в ЛНР явка составила 76,09%, в ДНР – 77,12%, в Запорожской области – 51,55%, в Херсонской области – 48,91%.

Отметим, что референдум официально считается состоявшимся, если на избирательных участках проголосовали более 50% избирателей. С учётом того, что голосование будет продолжаться по 27 сентября включительно – явка в Херсонской области без труда превысит 50%.

Симферополь, Валентин Карамазов

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