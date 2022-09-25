Украина платит кровью за предательство славянского братства – глава МИД Белоруссии

Украинские политиканы купились на посулы западных хозяев и предали своих восточнославянских братьев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом с трибуны Генассамблеи ООН заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

По его словам, результатом этого стало кровопролитие на Украине, которому пока не видно конца.

«Сегодня Украина платит цену кровью за то, что ее политиканы купились на обман и забыли о братстве восточнославянских народов. Украина не нужна Западу – ни как член НАТО, ни как член Евросоюза. Новые покровители просто использовали ее в своей собственной «большой игре» против России. Вину за продолжающееся кровопролитие на Украине в полной мере должен нести коллективный Запад. Именно Запад сделал этот конфликт неизбежным – не только своим решением по расширению НАТО, но и отказом рассматривать предложения своих оппонентов», – сказал Макей.

Симферополь, Валентин Карамазов

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