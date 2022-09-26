«Будут бить дуплетом» – украинская разведка ждёт «ракетно-кибернетического» нападения Кремля

Россия в ближайшее время произведёт масштабные удары по критической инфраструктуре Украины, совместив ракетное нападение и кибератаки.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

«Кремль намерен осуществить массированные кибератаки на объекты критической инфраструктуры украинских предприятий и учреждений критической инфраструктуры союзников Украины. В первую очередь, удар будет направлен на предприятия энергетической отрасли. Этим враг попытается усилить эффект ракетных ударов по объектам электроснабжения, прежде всего, в восточном и южном регионах Украины. Командование оккупантов убеждено, что это приведет к замедлению наступательных действий украинских Сил обороны», – утверждают в ГУР Украины.

«Также Кремль намерен увеличить интенсивность DDoS-атак на критическую инфраструктуру ближайших союзников Украины, прежде всего, Польши и стран Балтии», – приводит перевод сообщения украинской разведки «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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