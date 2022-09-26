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Понедельник, 26 сентября 2022, 16:50 мск

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В Крыму вводят единое универсальное пособие для семей с детьми

В Крыму появится единое универсальное пособие для семей с детьми.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве труда и социальной защиты РК, система начнет действовать с 1 января 2023 года и призвана объединить все действующие действующие меры поддержки.

Будут выработаны единые правила назначения выплат от момента постановки на учет по беременности до 17-летия ребенка. Кроме того, появится возможность получать поддержку из бюджета на детей до трех лет вне зависимости от очередности рождения и расширен спектр помощи беременным, вставшим на учет в ранние сроки.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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