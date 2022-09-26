российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 26 сентября 2022, 16:50 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Крымчанин из ревности причинил подруге ущерб на 15 млн рублей

Житель Крыма так обиделся на свою подругу, что спалил ее имущество на 15 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, инцидент произошел в селе Ермаково под Джанкоем. Вспыхнули дом и магазин, принадлежащие 44-летней крымчанке. Хозяйки дома не было, пожарных вызвали соседи.

Домовладелица заявила полиции, что подозревает сожителя: они поссорились, и мужчина с угрозами ушел из дома.

41-летний крымчанин отпираться не стал: сообщил, что приревновал подругу и решил отомстить. Он затащил в дом автомобильные покрышки и поджег. Месть удалась: ущерб оценен в 15 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога) УК России. Ревнивец заключен под стражу.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,