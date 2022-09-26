Крымчанин из ревности причинил подруге ущерб на 15 млн рублей

Житель Крыма так обиделся на свою подругу, что спалил ее имущество на 15 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, инцидент произошел в селе Ермаково под Джанкоем. Вспыхнули дом и магазин, принадлежащие 44-летней крымчанке. Хозяйки дома не было, пожарных вызвали соседи.

Домовладелица заявила полиции, что подозревает сожителя: они поссорились, и мужчина с угрозами ушел из дома.

41-летний крымчанин отпираться не стал: сообщил, что приревновал подругу и решил отомстить. Он затащил в дом автомобильные покрышки и поджег. Месть удалась: ущерб оценен в 15 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога) УК России. Ревнивец заключен под стражу.

Симферополь, Лиана Макоба

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