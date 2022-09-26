Симферополь и Севастополь оказались в нижней четверти рейтинга по уровню зарплат

Симферополь и Севастополь оказались в нижней четверти рейтинга российских городов по уровню зарплат, составленном РИА «Новости». Во время исследования, помимо самой средней зарплаты, учитывалось соотношение этой величины и стоимости фиксированного потребительского набора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Симферополь занимает 79 строчку: согласно официальным данным среднемесячная чистая зарплата в 1 полугодии в крымской столице составила 42,6 тысячи рублей. На эти деньги можно было приобрести 2,35 фиксированного потребительского набора. Для сравнения: у лидера рейтинга – Нового Уренгоя этот показатель составляет 5,69, у аутсайдера – Элисты – 1,86.

Севастополь оказался вовсе на 85 строчке: на зарплату в размере 42,7 можно приобрести 2,28 потребительского набора.

Симферополь, Лиана Макоба

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