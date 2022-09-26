Отставить: в Крыму вернули домой несколько сотен мобилизованных

В Крыму отменили мобилизацию 400 человек. Об этом сообщил начальник службы по мобилизационной работе и территориальной обороне РК Виктор Фесенко.

Как уже сообщал «Новый День», мобилизационные мероприятия завершились вчера. По словам Фесенко, 300 человек вернули в первый же день, так как они не подходили по возрасту.

Под ошибочный призыв попали и те, кто вовремя не сообщили о важных изменениях в их жизни: «Вот говорят, что у человека нет легкого и его призвали. Да, это плохо, что призвали, но военкомат об этом не знал, – заявил Фесенко. – В большинстве случаев сами граждане виноваты, что они не вовремя становятся на воинский учет».

Симферополь, Олег Яковенко

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