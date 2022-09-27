Глава Крыма подвел предварительные итоги туристического сезона

Глава Крыма Сергей Аксенов подвел предварительные итоги туристического сезона.

«В этом году турпоток меньше, чем в прошлом, в связи с ограничением авиационного сообщения, – отметил он. – Тем не менее, с января по август наш регион посетило более 5,26 миллиона отдыхающих».

По словам Аксенова, туризм является важнейшей отраслю экономики Крыма. «Красота природы и уникальное историко-культурное наследие нашего полуострова являются основой для развития многих видов туризма – от пляжного до исторического и медицинского», – подытожил он.

Симферополь, Лиана Макоба

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