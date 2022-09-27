В Севастополе приняли присягу первые тысячи мобилизованных

В Севастополе приняли присягу первые 2 тысячи мобилизованных на полуострове.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», церемония была организована на базе 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты. В основном, присягу приняли те, кто служил в армии еще при Украине. Это стрелки, гранатометчики, артиллеристы, водители и операторы ПТУР.

Напомним, глава РК Сергей Аксенов заявил о завершении мобилизационных мероприятий 25 сентября. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в городе процесс практически завершен: из севастопольцев будут сформированы два подразделения.

Севастополь, Олег Яковенко

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