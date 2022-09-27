Главный однопартиец Меркель призвал не пускать в Германию бегущих от мобилизации россиян

Германия уже наводнена украинскими беженцами. Социальная система страны не выдержит нового наплыва бегущих из России уклонистов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава крупнейшей оппозиционной партии ФРГ «Христианско-демократический союз» Фридрих Мерц.

«Мы сейчас наблюдаем социальный туризм со стороны этих беженцев: в Германию – обратно на Украину, в Германию – обратно на Украину... Ещё больше проблем у страны будет, если правительство предоставит практически всем лицам, которые отказываются от мобилизации на военную службу в России, доступ в Федеративную Республику Германия», – сказал Мерц в эфире Bild TV и добавил, что его партия выступает «категорически против» таких шагов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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