Жительница Крыма провернула аферу на 200 млн рублей

В Крыму раскрыли мошенническую схему в сфере бизнеса.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РФ, организатором аферы является 44-летняя жительница Ялты. Под предлогом вложения денег в выгодные инвестиционные проекты она заключала договоры займа с родственниками и знакомыми.

Одни в надежде на прибыль передавали ей деньги для выкупа гостиничных номеров, другие, якобы, вкладывались в строительство многоквартирных домов, третьи – полагали, что заработают на ремонте нежилых помещений.

В действительности предприимчивая дама полученными деньгами распорядилась по своему усмотрению. От ее действий пострадали 28 человек. Ущерб оценен в сумму около 200 млн рублей. Возбуждены уголовные дела.

Подозреваемая задержана и находится под стражей.

Симферополь, Олег Яковенко

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