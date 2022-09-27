В Крыму снова объявлено штормовое предупреждение

В Крыму снова ожидается непогода.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, в связи с прохождением атмосферного фронтального раздела 28 сентября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Юго-западный ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ и дорогах.

Крымчан и туристов не выходить без нужды на улицу, избегать высоких деревьев, рекламных щитов, дорожных знаков и плохо закрепленных конструкций.

Вместе с тем, 28 и 29 сентября в западных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность.

Симферополь, Олег Яковенко

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