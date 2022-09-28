Ялтинский международный экономический форум снова перенесли

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) перенесли на 2023 год. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», форум впервые был организован в 2015 году и в течение 5 лет проводился в апреле.

В 2020 году, в связи с эпидемией коронавируса, мероприятие отменили. В 2021 году собирались провести в первых числах ноября, но коррективы внесли активизировавшийся ковидный штамм «дельта» и объявившийся штамм «омикрон». Форум решено было провести в апреле 2022 года. Но «в связи с нестабильной международной ситуацией» мероприятие перенесли на четвертый квартал текущего года.

И вот новое решение: «Принято решение о переносе Ялтинского международного экономического форума на второй квартал 2023 года. О точных датах проведения форума будет объявлено дополнительно», – заявил Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

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