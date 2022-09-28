Зеленский рассказал американцам, когда объявит «конец войне»

Военные действия на Украине не завершатся до тех пор, пока остаётся «оккупированной» хотя бы небольшая часть её территории.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения по видеосвязи со студентами и преподавателями Гарвардского университета.

По его словам, объявление о завершении боевых действий ничего не даст, так как Россия не откажется от дальнейшей «оккупации», если под её контролем будет оставаться какая-то часть территории Украины.

«Если не будет чётко понятно, что мы вернули свою землю, война закончилась и вот он – мир, а что-то будет всегда под вопросом, какая-то не деоккупированная часть, а другая часть – в каком-то компромиссе, то, поверьте мне, Россия всё равно будет возвращаться к оккупации нашей земли», – сказал Зеленский и добавил, что продолжит воевать до полной «деоккупации».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»