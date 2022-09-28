В Севастополе сотрудник госрегистра «увел» у муниципалитета землю на сотни миллионов рублей

Бывший главный специалист-эксперт отдела государственной регистрации недвижимости управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя причинил городу ущерб в размере 238 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, в ноябре 2021 года без проведения правовой экспертизы и без необходимых документов зарегистрировал право частной собственности на земельный участок, принадлежавший муниципалитету. Кадастровая стоимость участка составляла не менее 238 млн рублей.

Мужчине предъявлено обвинение по статье 286 (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий) УК России. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о возвращении земли в собственность муниципалитета.

Севастополь, Олег Яковенко

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