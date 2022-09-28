Шольц теряет самообладание, отвечая на вопросы о поставках Украине танков

Канцлер ФРГ Олаф Шольц всё чаще раздражается на публике, когда его упрекают в нежелании поставлять Украине современные образцы тяжёлой бронетехники.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в интервью Neuen Osnabrücker Zeitung глава немецкого правительства не стал скрывать негодования.

«Некоторые наши критики ведут себя так, будто мы поставляем Украине только шлемы!», – с возмущением бросил он.

Шольц ещё раз повторил, что отправлять Киеву современные западные танки Германия не будет, пока это же не начнут делать другие партнёры.

«Германия поддерживает Украину в меру своих возможностей и в то же время делает все возможное, чтобы не допустить прямого конфликта между НАТО и Россией. Именно это лежит в основе всех решений. И это также соответствует воле подавляющего большинства граждан ФРГ», – сказал он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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