И снова до свидания: Развожаев шестой раз «отодвинул» генплан Севастополя

В Севастополе в очередной раз сдвинуты сроки принятия генплана города. Только при губернаторе Развожаеве столь важный документ отложили в шестой раз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Севастополь – единственный город Крыма, не имеющий российского генерального плана: он до сих пор живет по схеме 2005 года, которая безнадежно устарела. Принять новый документ, который бы определил перспективу развития города, пытаются с 2015 года. Но все время что-то мешает.

Первый проект появился в мае 2017 года, но тогда горожане заявили, что он грубо нарушает их имущественные права. В октябре того же года сообщалось, что документ появится в 2018 году. Не появился.

В октябре 2019 года врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил о намерении внести проект переработанного генплана в Законодательное собрание до конца года. Потом сроки сдвинули на конец лета 2020-го, но осенью – после выборов – внезапно выяснилось, что проект уже устарел. Завершить актуализацию обещали к ноябрю 2021-го.

А в ноябре 2021-го Развожаев заявил, что проект генерального плана Севастополя может появиться к середине 2022 года.

Но уже в январе и этот срок скорректировал – принятие документа, регламентирующего развитие города отложили до конца наступившего года. А вместе с ним и правила землепользования и застройки и обновленную стратегию социально-экономического развития Севастополя.

Тогда севастопольцы иронизировали, что месяцев через 9 власти родят очередную причину, чтобы отодвинуть принятие генплана на более поздний срок. И не ошиблись.

О главном градостроительном документе в Законодательном собрании вспомнили 27 сентября, обсуждая проект закона «О видах объектов регионального значения, подлежащих отображению на Генеральном плане города Севастополя». Директор департамента архитектуры и строительства Максим Жукалов, выступая перед депутатами, сообщил: «В настоящее время ведется актуализация генплана с учетом динамично увеличивающейся численности населения Севастополя». И уточнил: сбор данных для актуализации фактически завершен, и представить проект закона об утверждении генплана планируется в следующем году.

«Генплана не будет до тех пор, пока не прекратится лоббирование интересов застройщиков, – комментируют ситуацию горожане. – Это и есть основная причина. Мы видим, как судорожно застраиваются последние участки. Генплан будет принят, когда никому не будет нужен».

Севастополь, Олег Яковенко

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