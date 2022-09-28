Верховная рада предупредила граждан: весь украинский бюджет уйдёт на армию

Все собственные доходы украинского государства будут направляться на нужды армии. Покрывать социальные расходы и спасать экономику власть рассчитывает исключительно из западных кредитов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и разведки Сергей Рахманин.

«Практически всё, что получает сегодня украинский бюджет, будет идти на оборону. Потому что внешние заимствования, внешняя финансовая помощь, в соответствии с законодательством и нашим, и иностранных государств, не может использоваться военными. Соответственно, все проблемы, которые у нас возникают в бюджете, а это, минимум, пять миллиардов долларов каждый месяц, мы полностью закрываем за счет внешних заимствований. А всё то, что мы собираем сами в виде налогов и сборов, оно всё идет на вооруженные силы», – отметил депутат.

«Для понимания, расходы на сектор обороны в следующем году, по прогнозам бюджета, будут примерно 1,1 триллион гривен, а доходная часть бюджета будет 1,2 триллиона гривен. То есть – фактически всё, что мы будем собирать, будет идти на оборону. Это, чтобы вы понимали, какое огромное количество средств будет идти на обеспечение вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса», – приводит слова Рахманина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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