Украинский экспорт рухнул в два раза после февраля

Украина смогла наладить традиционный экспорт сельхозпродукции в ЕС благодаря «зерновой сделке» и тому факту, что Россия с некоторых пор не наносит удары по транспортной инфраструктуре «Незалежной». Также продолжаются поставки в Европу украинской электроэнергии. Однако в целом экспорт продукции за рубеж упал без малого в два раза.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил замглавы минэкономики Украины Тарас Качка.

«Если в январе-феврале Украина экспортировала ежемесячно на уровне 6 миллиардов долларов и более, то сейчас мы выходим на уровень 3,4 миллиарда долларов – примерно такой будет результат по сентябрю», – сказал Качка.

Больше всего, по его словам, сократился экспорт в государства Северной Африки и Азии. Помимо этого полностью прекращена торговля с РФ и Белоруссией.

Симферополь, Валентин Карамазов

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