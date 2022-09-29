Известие о сроках поставок американских РСЗО HIMARS повергло Киев в уныние

Решение США о передаче Украине 18 ракетных установок HIMARS принято, однако сами поставки будут оуществлены в течение нескольких лет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона в интервью американским СМИ.

По словам чиновника военного ведомства, в этот раз Пентагон будет закупать эти системы у производителя и по мере готовности предоставлять их Украине. Предыдущая партия, ранее поставленная Киеву, изымалась непосредственно из американских военных запасов. От этой практики решено отказаться.

«Закупка и доставка ракетных систем HIMARS и соответствующих боеприпасов займет несколько лет. Сегодняшнее объявление о поставках – это лишь начало процесса закупки», – сказал представитель Пентагона.

Отметим, что объявленное Вашингтоном количество HIMARS для передачи Украине равно предыдущей партии этих реактивных систем. По всей видимости, большинство их уже уничтожено российской армией.

Между тем, в украинских СМИ и соцсетях царит разочарование. Некоторые даже обвиняют США в поисках удобного предлога для прекращения поставок HIMARS Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

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