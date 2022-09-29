«Они прекрасны – на беду» – в администрации Зеленского оценили иранские беспилотники российской армии

Вооружённые силы Украины испытывают огромные проблемы после получения Россией иранских беспилотников-камикадзе и их эффективного применения под названиями «Герань-1» и «Герань-2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в телеэфире рассказал советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк.

«Они прекрасны тем, что они находятся на высоте пять плюс тысяч метров, и они тяжело отслеживаются средствами радиоэлектронного отслеживания, средствами радиоэлектронной разведки. И поэтому они гораздо более эффективны из всего арсенала даже крылатых ракет, кроме высокоточных «Кинжалов», которые есть у Российской Федерации», – отметил Подоляк.

«Герань-1» и «Герань-2», во-первых, высоко летят, они позволяют уйти от отслеживания радиоэлектронного. Второе – они несут большой боезапас, достаточно объемное поражение может быть целей. В третьих, они достаточно тихие, их тяжело обнаружить заранее. Кроме того, они абсолютно точны. То есть – такого типа оружия, к радости для нас, не было у России раньше, но сейчас есть определенный объем, который Иран передал Российской Федерации», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского чиновника.

Симферополь, Валентин Карамазов

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