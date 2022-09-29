ВСУ ждут наступления ВС РФ сразу после вхождения новых территорий в состав России

После объявления о приёме в состав РФ четырёх бывших украинских земель армия России активизирует усилия для взятия под контроль всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Также ожидаются удары по критической инфраструктуре.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба вооружённых сил Украины Алексей Громов.

«После проведения псевдореферендумов и наращивания противником своих сил ожидаем эскалации ситуации. Это будет характеризоваться нанесением ударов противника по критической инфраструктуре с одновременной попыткой активизации боевых действий с целью захвата всей территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины», – сказал украинский военачальник.

Симферополь, Валентин Карамазов

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