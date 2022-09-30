Зима в Крыму будет с сюрпризами

Зима на Крымском полуострове в этом году может быть с погодными аномалиями.

Об этом заявил доцент кафедры туризма Крымского федерального университета Игорь Вахрушев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», температура воздуха ожидается в целом близкой к прошлогодним показателям, но её колебания могут быть резкими, что связано с изменениями в прогнозных моделях.«На полуострове немного изменяется глобальная циркуляция атмосферы. Если раньше перепады температур были менее заметны, то сейчас изменения могут произойти резко, – отметил Вахрушев. – Кроме того, такие аномалии могут возникать в результате влияния постоянных атмосферных фронтов, которые разделяют воздушные массы. Из-за глобального потепления средние показатели климатических температур немного растут, и влияние фронтов начинает уменьшаться, что также дает возможность прорываться воздушным массам в те регионы, для которых они не присущи».

По словам ученого, глобальное потепление оказывает влияние на все сезоны года, но это не означает, что лето станет жарче, а зима суровей. «На данном этапе климат Земли становится резче, с погодными аномалиями в виде скачкообразного изменения температуры воздуха», – пояснил Вахрушев.

Симферополь, Лиана Макоба

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