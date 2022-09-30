«Набираем обороты» – британский министр обороны тайно побывал в Киеве

В Киеве на текущей неделе с тайным визитом побывал глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сам сообщил только сегодня в соцсети.



Уоллес не раскрыл деталей визита, однако туманно пообещал оказывать военную поддержку Украине «до 2023 года и далее».

«Рад, что посетил моего хорошего друга Алексея Резникова (министр обороны Украины – прим. «НД») в Киеве на этой неделе, чтобы обсудить дополнительную военную помощь Украине. Наша поддержка их борьбы с российской агрессией набирает обороты и будет продолжаться до 2023 года и далее», – написал он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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