российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 30 сентября 2022, 12:52 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

«Набираем обороты» – британский министр обороны тайно побывал в Киеве

Фото: УНИАН

В Киеве на текущей неделе с тайным визитом побывал глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сам сообщил только сегодня в соцсети.

Уоллес не раскрыл деталей визита, однако туманно пообещал оказывать военную поддержку Украине «до 2023 года и далее».

«Рад, что посетил моего хорошего друга Алексея Резникова (министр обороны Украины – прим. «НД») в Киеве на этой неделе, чтобы обсудить дополнительную военную помощь Украине. Наша поддержка их борьбы с российской агрессией набирает обороты и будет продолжаться до 2023 года и далее», – написал он.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Россия,