Украинский политолог назвал единственный способ «хотя бы заморозить» конфликт

Конфликт на Украине может быть приостановлен, если в Вашингтоне сочтут, что ситуация близка к ядерному столкновению между США и РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Вадим Карасёв.

По его словам, если политического согласия невозможно будет достигнуть, то боевые действия заморозят по инициативе Белого дома до 2023 года, чтобы предотвратить ядерный конфликт прямо сейчас.

«Тут может быть какой сценарий? Первое – американцы, действительно, становятся озабочены ядерным апокалипсисом – то, что нас возвращает в 80-е годы ХХ столетия, где эта тема была номер один… И тогда какой-то компромисс... не знаю, но договор «Стамбул-1», там же записано: нейтралитет Украины. Но это же тоже наши западные партнеры должны определиться», – сказал эксперт.

«Дальше, это может быть такой вариант – это самый оптимистичный сценарий этого, когда поднимаются ставки, потом ядерная ставка, взвинчиваются эти ставки, мир на пороге ядерного апокалипсиса и потом – фух, давайте будем договариваться, давайте не допускать всемирного ядерного ада», – предположил он.

«Может быть, самый реальный вариант – это даже не переговоры «Стамбул-2», а замораживание конфликта, промежуточные варианты, и все дальше готовятся на 23-й год, у кого больше будет военных возможностей, у кого больше будет мотивации, у кого будут победы, тот и выиграет кампанию 23-го года, и она будет окончательная… В конечном счёте, Пакистан и Индия находятся в состоянии войны де-факто и во враждебных отношениях уже более 75 лет. Израиль и сирийцы, Израиль и Египет, Израиль и Иран тоже. Годами, десятилетиями ведётся война», – приводит слова Карасёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»