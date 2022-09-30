Украина вышла на довоенные показатели экспорта зерна – беднейшие страны «пролетели»

Зерновая сделка, заключённая в июле в Стамбуле, позволила Украине выйти на прежние показатели по экспорту сельхозпродукции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, за всё время действия «зернового коридора» из трех украинских портов было вывезено более 5,5 миллионов тонн аграрной продукции.

«Коридор работает и уже доказал свою эффективность. За сентябрь было экспортировано около 4 миллионов тонн. Мы почти вышли на цифры, которые у нас были до войны», – сказал украинский министр.

При этом он уточнил, что из портов Одессы в разные страны было отправлено около 250 судов. Между тем, по словам Кубракова, в рамках мировой продовольственной программы в самые бедные страны Африки было направлено всего 4 судна.

Симферополь, Валентин Карамазов

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