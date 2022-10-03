Медведь, он же олень: в лесах Крыма туристов пугает дикий рёв

В Крыму туристов напугал медведь.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Заповедный Крым», им позвонили молодые люди и попросили срочно прислать инспекторов или спасателей, чтобы эвакуировать их из леса, так как рядом разъяренный медведь.

Оказалось, что туристы шли по эколого-просветительскому маршруту «Романовская дорога» и услышали громкий рёв.

Эвакуировать никого не пришлось, так как в Крыму нет медведей, рассказали в учреждении, а услышанный молодыми людьми рев издавал благородный олень – у этих животных сейчас в самом разгаре период гона.

Специалисты поясняют, что гон у оленей длится с конца августа по середину октября. Обычно возле самца находится несколько самок, которых он «защищает» от других самцов, постоянно подавая голос. В такие периоды можно заметить места с изрытой почвой, деревья со сломанными ветками и ободранной корой, учуять характерный «олений» запах. В период гона олени, особенно самцы, мало отдыхают и едят, сильно худеют.

Несмотря на то, что самцы в это время ведут себя весьма нервно, паниковать при встрече с ними не стоит, заявляют в в ФГБУ «Заповедный Крым», утверждая: «Случаев нападения благородных оленей на человека в Крыму на настоящий момент не зарегистрировано».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»