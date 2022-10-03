Украинские власти насчитали 4,6 млн внутренне перемещённых лиц

На Украине с 24 февраля втрое увеличилось количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила первый замглавы Минсоцполитики Дарья Марчак.

«До войны было 1,3 млн. Сейчас мы имеем 4,6 млн граждан. Это только те люди, которые подали свои заявления на регистрацию, как ВПЛ. Хотя мы понимаем, что на самом деле таких граждан значительно больше», – сказала она.

О каких именно территориях Украины идёт речь, чиновница не пояснила. Как известно, в Запорожской области с территорий подконтрольных Киеву в освобождённые регионы буквально рвутся сотни тысяч граждан, по которым ВСУ наносят артудары.

Симферополь, Валентин Карамазов

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