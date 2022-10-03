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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Понедельник, 3 октября 2022, 17:01 мск

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В ЕС попытались ответить на вопрос о сроках вступления Украины

В Евросоюзе не готовы назвать даже приблизительную дату возможного вступления Украины в ЕС.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», посол ЕС на Украине Матти Маасикас в интервью журналистам лишь развёл руками.

По его словам, в основном всё зависит от самой страны-кандидата, «которая должна выполнить определённые условия».

«Затем Еврокомиссия оценит достигнутый прогресс. Я могу пока только процитировать слова президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время её визита в Киев: оценка будет в следующем году, а дальше будем смотреть», – сказал Маасикас.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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