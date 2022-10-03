Британские консерваторы назначили Бориса Джонсона главным другом Украины

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон возглавит группу дружбы с Украиной Консервативной партии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает агентство PA Mediа.

Объявление о новой общественной нагрузке для экс-премьера сделал на съезде партии нынешний глава группы, экс-министр культуры Джон Виттингдейл.

«Джонсон во многом очевидный и наиболее достойный человек, чтобы возглавить эту организацию, потому что он был первым человеком, не только в этой стране, но и во всём западном мире, так решительно выступившим в поддержку украинского народа», – сказал он.

Сам Джонсон не был на съезде, но, по словам Виттингдейла, «Джонсон выразил свою полную поддержку тому, во что мы все верим, и нашей дальнейшей поддержке Украины».

Между тем, в самой Великобритании стремительно набирает обороты жесточайший финансово-экономический кризис. Действующий премьер-министр ЛизТрасс, тоже яростная защитница Украины, утратила доверие подавляющего числа британцев.

Симферополь, Валентин Карамазов

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