Украинский дипломат призвал арестовать президента РФ на G20

Запад имеет «все юридические и технические возможности» предъявить обвинения и арестовать президента России, например, на саммите «Большой двадцатки».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким утверждением в Киеве выступил бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный.

По словам украинского дипломата, он непонимает, почему до сих пор не создан «международный трибунал».

«Тем более, если бы был создан международный трибунал и назначен прокурор, и он подписал соответствующие документы на задержание, как только Путин покидает территорию РФ. В действительности, на сегодняшний день у мира есть все необходимые вещи для того, чтобы действовать. Почему происходит такое ёрзание, непонятно. Всё же лежит на поверхности, всё давно чётко понятно», – приводит слова Бессмертного «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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