В Севастополе задержали устроившего взрыв рядом с торговым центром «Московский»

В Севастополе задержали мужчину, устроившего взрыв рядом с торговым центром «Московский».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера. Губернатор Михаил Развожаев сначала списал все на погодные явления: «В офисном здании рядом с ТЦ Московский (в бывшем здании Дома Быта) прозвучал хлопок. Здание не газифицировано. По предварительной версии спасателей в крышу ударила молния, – заявил он. – От этого в некоторых помещениях разбились стекла в окнах. Возгорания нет, никто не пострадал».

Сегодня градоначальник сообщил другую информацию: «Вчера спасатели, которые приехали на место происшествия предположили, что произошёл удар молнии. Чуть позже полиция задержала ранее судимого мужчину без постоянного места жительства в Севастополе. В состоянии алкогольного опьянения он запустил судовую сигнальную ракету, которая попала в окна здания. Ракету он нашел, по его словам, в мусорке рядом и решил устроить «фейерверк». Проверка по этому инциденту продолжается».

Севастополь, Олег Яковенко

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