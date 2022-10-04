Аксенов отдал очередные 89 млн рублей компании детей депутата от Крыма

Глава Крыма продолжает без конкурса раздавать дорогие подряды на дорожное строительство, руководствуясь собственными соображенями.

На этот раз речь идет о Мраморном переулке в Симферополе. Ему требуется реконструкция, стоимость которой оценена в 89 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», переулок обеспечивает связь нового (и сейчас труднодоступного) жилого микрорайона «Жигулина Роща» с улицей Леси Украинки. Общая протяженность строительства составит 521 метр. Автомобильная дорога планируется с двумя полосами движения. Проектом предусмотрено устройство сети хозяйственно-бытовой канализации, сети ливневой канализации, сети наружного освещения, переустройство электрической линии 0,4кВ. В июле проект получил положительное заключение госэкспертизы.

27 сентября 2022 года распоряжением № 1277-рг Сергей Аксенов назначает ООО «Крымдорстрой ЛТД» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция переулка Мраморный в Симферополе», с ценой контракта 88 миллионов 768 тысяч 655 рублей.

Однако база юрлиц ЕГРЮЛ сообщает, что еще в марте этого года относительно «Крымдорстроя ЛТД» (владелец – Валерий Печерский, уставный капитал – 10 тыс руб) возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве). Сергей Аксенов узнает об этом только 29 сентября и отменяет свое прежнее распоряжение.

На следующий день выходит новое распоряжение главы Крыма: возможность заработать в Мраморном переулке передается ООО «Альт-Эра». На этот счет выходит распоряжение 1286-рг.

Напомним, «Альт-Эра», строящая дороги в Крыму, принадлежит детям бывшего депутата Госсовета Крыма, а ныне депутата Госдумы РФ от Крыма Леонида Бабашова. Только в мае этого года компания получила без конкурсов, прямыми распоряжениями Аксенова дорожных подрядов на 2 мдрд рублей.

Закончить реконструкцию Мраморного переулка фирма детей депутата должна к 30 декабря 2023 года. Но «деньги – утром»: Аксенов распорядился: «Авансовый платёж по Контракту составляет 90% от цены Контракта».

Симферополь, Ольга Картошина

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